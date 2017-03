Arrestati dalla Polizia di Stato due giovani del Gambia per rapina impropria aggravata.

Cagliari, 20 Mar 2017 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato Sanneh Osumana 18enne e Serrkunda Buba 21enne, entrambi gambiani, per il reato di rapina impropria aggravata.

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 10.15 di ieri quando, sulla linea 113, sono giunte diverse chiamate che segnalavano una rissa presso il mercatino di Viale Trento.

Il Centro Operativo ha inviato immediatamente sul posto gli equipaggi delle Volanti che hanno raggiunto Viale Trento, accertando che il proprietario di una bancarella, poco prima, era stato aggredito da tre cittadini stranieri che stavano rubando della merce esposta.

In particolare, uno di loro, si era impossessato di un orologio ma, notato dal titolare della bancarella, lo aveva restituito. I tre in un primo momento si sono allontanati per poi fare ritorno ricominciando a trafficare con la merce esposta. In tale occasione l’uomo si ancora accorto che uno degli stranieri indossava al polso un braccialetto, che si trovava in esposizione nella mattinata stessa, chiedendone l’immediata restituzione. Ma il giovane ha rifiutato tentando di fuggire ed è stato poi trattenuto; ne è nata una colluttazione nella quale si è intromesso un altro straniero, verosimilmente per facilitarne la fuga. Nel frattempo una persona che aveva assistito alla scena è giunta in soccorso della vittima ma è stata colpita con alcuni pugni al volto (riportando ecchimosi ed escoriazioni) da uno dei due extracomunitari, che sono riusciti così ad allontanarsi e far perdere le tracce.

Quindi i poliziotti una volta sul posto e ricevute le descrizioni somatiche e di abbigliamento solo di due dei tre soggetti coinvolti nella rissa, si sono posti alla ricerca degli stranieri rintracciandoli mentre si trovavano alla fermata dell’autobus.

Immediatamente bloccati ed identificati, su disposizione del P.M. di turno, sono stati trattenuti presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’A.G. competente.