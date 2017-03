Pregiudicato di Sestu arrestati dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sestu (Ca), 19 Mar 2017 – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sestu, al termine di una serie di appostamenti, hanno arrestato Ignazio Cau, di 51 anni, con precedenti penali, del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi comuni da sparo.

I militari, impegnati in una vasta operazione antidroga che monitorizza l’attività di tutti gli spacciatori locali, da tempo seguivano i movimenti del Cau e ieri appunto il pregiudicato, è stato sorpreso mentre cedeva dello stupefacente ad alcuni consumatori che venivano identificati e segnalati al Prefetto quale assuntori di stupefacenti.

La conseguente perquisizione domiciliare ha poi consentito di recuperare 125,00 grammi di hashish, alcuni spinelli un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento dello stupefacente nonché una pistola cal. 7,65 marca Beretta ed un fucile cal. 12, armi detenute illegalmente. Per gli stessi reati è stato denunciato in stato di libertà C.G. fratello di Ignazio, non presente durante la perquisizione domiciliare.

In seguito l’uomo, ultimate le formalità di legge in caserma è stato, su disposizione dell’A.G., è stato accompagnato e rinchiuso nel carcere di Ca-Uta