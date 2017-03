Polizia di Stato di Oristano: sanzionato i titolari di un locale pubblico per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Oristano, 19 Mar 2017 – Per la tutela del diritto al riposo nelle ore notturne, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Oristano sono intervenuti, tra le 22.00 e le ore 23.00 dopo che numerose telefonate hanno raggiunto la Sala Operativa del 113 i cittadini lamentavano il frastuono che proveniva da un locale cittadino, sito in Via Michele Pira.

La Volante ha ripetutamente invitato i gestori del locale ad abbassare il volume dei sistemi di amplificazione della musica, ma invano. E, quindi, verso la mezzanotte, a seguito di ulteriori chiamate, la Volante è intervenuta definitivamente, identificando i responsabili del locale e provvedendo alle sanzioni e adempimenti di legge.

La Questura interesserà gli Enti competenti per ulteriori iniziative del caso.