Mosul, circondata la moschea dove l’Isis proclamò il califfato

Mosul (Iraq), 19 Mar 2017 – Le forze di sicurezza irachene si trovano a poche centinaia di metri dalla Grande moschea di Mosul, nell’ovest della città, dove Abu Bakr Al-Baghdadi proclamò il califfato dell’Isis, nel 2014.

Secondo quanto riferisce l’iraniana Press Tv, che cita il capo della polizia federale iracheno Raed Shaker Jawdat, le forze lealiste si trovano vicinissimi al minareto al’Hadba (‘il gobbo’) e alla grande moschea di Nuri, nella parte vecchia della città dopo aver affrontato violenti scontri con i miliziani dell’Isis.

Il capo della Polizia ha aggiunto che la moschea è ora completamente circondata e che droni iracheni stanno monitorando i movimenti dei miliziani nella zona, combattendo casa per casa. E mentre i combattimenti tra le forze di Sicurezza e gli estremisti si stanno intensificando, migliaia di iracheni sono riusciti a fuggire dalle aree ancora sotto controllo dell’Isis.

Le forze irachene stanno combattendo “casa per casa”. La moschea è situata nel centro della seconda città irachena, la Città vecchia è l’ultima roccaforte dell’Isis a Mosul. E forze irachene hanno lanciato lo scorso 19 febbraio l’operazione per riconquistare la zona occidentale di Mosul, l’area più densamente popolata della città ancora in mano all’Isis, nell’ambito dell’offensiva contro i jihadisti avviata lo scorso ottobre.