Scippa brutalmente una anziana signora appena uscita da una banca: 45enne arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina.

Alghero, 18 Mar 2107 – Nel pomeriggio di ieri ad Alghero, personale appartenente all’Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Alghero-Fertilia, unitamente a quello del Commissariato P.S. e alla Polizia Locale di Alghero, hanno arrestato per rapina aggravata, un 45enne con precedenti di polizia.

Intorno alle 16:20 circa, un operatore della Polaria di Fertilia, libero dal servizio, nel transitare con la propria autovettura lungo la via Don Minzoni, nei pressi dell’istituto di credito del Banco di Sardegna, ha notato una persona da lui conosciuta, per i precedenti di polizia, che indossava una felpa scura con cappuccio calzato ed uno zaino, che attraversava velocemente la carreggiata stringendo nella mano una borsetta di pelle con tracolla da donna e contemporaneamente, vicino all’istituto di credito, una anziana donna che gridava. Successivamente l’agente, a bordo della propria autovettura, si è messo ad inseguire il presunto ladro sino alla strada chiusa di via Pais, allorché, sentendosi braccato, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ha scavalcato un cancello di recinzione adiacente ad un terreno.

Quindi il poliziotto uscito dall’abitacolo della vettura, dopo aver scavalcato anch’esso il cancello, è riuscito a bloccare il malvivente, anche grazie al supporto fornito da due operatori della polizia locale, nel frattempo intervenuti sul posto. Subito dopo è sopraggiunta una pattuglia delle Volanti del Commissariato che ha accompagnato l’arrestato in Commissariato per i successivi adempimenti. Qui, dopo una attenta ricostruzione dei fatti, si è poi accertato che il malvivente aveva, poco prima sottratto con violenza, una borsetta ad una anziana signora davanti alla sede del Banco di Sardegna, che nella circostanza ha riportato lesioni successivamente giudicate guaribili in 10 gg. Il ladro è stato sottoposto a perquisizione personale, durante la quale è stata recuperata la borsetta dell’anziana, con all’interno la somma di circa 1000.00 Euro ed inoltre trovato e sequestrato un cacciavite ed un martello, lunghi rispettivamente 21 e 31 cm, occultati all’interno del proprio zaino.

Per l’uomo, terminati gli accertamenti di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Bancali a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del procedimento di convalida previsto per la giornata di lunedì prossimo.