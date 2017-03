Renzi ordine e Gentiloni esegue – Designati i candidati ai CdA di Enav, Enel, Eni, Leonardo e Poste.

Roma, 18 Mar 2017 – Il ministero dell’Economia e delle Finanze rende noto che verranno depositate presso la sede delle società Enav, Enel, Eni, Leonardo, Poste Italiane le liste per il rinnovo dei rispettivi organi sociali, che avverrà con le prossime assemblee degli azionisti per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

Sono stati confermati i vertici di Eni ed Enel, mentre a Leonardo-Finmeccanica arriva come nuovo ad Profumo (il banchiere prenderà il posto di Moretti) e alle Poste la coppia Del Fante e Farina.

Per l’assemblea degli azionisti di Enav S.p.A., convocata per il 28 aprile 2017, il ministero, titolare del 53,37% del capitale, depositerà presso la sede della società questa lista per la nomina del nuovo CdA: 1. Roberto Scaramella, 2. Roberta Neri, 3. Giuseppe Acierno, 4. Maria Teresa Di Matteo, 5. Nicola Maione, 6. Mario Vinzia.

Per l’assemblea degli azionisti di Enel S.p.A., convocata per il 4 maggio 2017, il ministero, titolare del 23,58% del capitale, depositerà presso la sede della Società questa lista per la nomina del nuovo CdA: 1. Patrizia Grieco, 2. Francesco Starace, 3. Alfredo Antoniozzi, 4. Alberto Bianchi, 5. Paola Girdinio, 6. Alberto Pera.

Per l’assemblea degli azionisti di Eni S.p.A., convocata per il 13 aprile 2017, il ministero, titolare del 4,34% del capitale e per il tramite di Cassa Depositi e Prestiti (partecipata al 82,77% dal MEF) di un ulteriore 25,76%, depositerà le seguenti liste per la nomina del nuovo CdA e del Collegio Sindacale: Cda 1. Emma Marcegaglia, 2. Claudio Descalzi, 3. Andrea Gemma, 4. Diva Moriani, 5. Fabrizio Pagani, 6. Domenico Trombone. Collegio Sindacale 1. Paola Camagni (Sindaco effettivo), 2. Andrea Parolini (Sindaco effettivo), 3. Marco Seracini (Sindaco effettivo), 4. Stefania Bettoni (Sindaco supplente), 5. Stefano Sarubbi (Sindaco supplente).

Per l’assemblea degli azionisti di Leonardo S.p.A., convocata per il 2 e 16 maggio in sede ordinaria e il 2, 3 e 16 maggio in sede straordinaria, il Ministero, titolare del 30,20% del capitale, depositerà presso la sede della Società la seguente lista per la nomina del nuovo CdA: 1. Giovanni De Gennaro, 2. Alessandro Profumo, 3. Guido Alpa, 4. Luca Bader, 5. Marina Calderone, 6. Marta Dassù, 7. Fabrizio Landi.

Per l’assemblea degli azionisti di Poste Italiane S.p.A., convocata per il 27 aprile 2017, il Ministero, titolare del 29,30% del capitale e attraverso Cassa Depositi e Prestiti di una ulteriore quota del 35%, depositerà presso la sede della società la seguente lista per la nomina del nuovo CdA: 1. Bianca Maria Farina, 2. Matteo Del Fante, 3. Carlo Cerami, 4. Antonella Guglielmetti, 5. Francesca Isgrò, 6. Roberto Rao.

“I nominativi che compongono le liste – spiega il Mef – sono stati individuati secondo una procedura di selezione, svolta – in linea con quanto disposto dalla Direttiva del ministro dell’Economia e delle finanze sulle procedure di individuazione dei componenti degli organi sociali delle società’ partecipate dal ministero – con il supporto di primarie società di consulenza per la selezione e il reclutamento manageriale (Eric Salmon & Partners, Korn Ferry, Spencer Stuart), sulla base di criteri di professionalità e secondo prassi di uso comune di mercato”.

Per quanto riguarda la società Terna S.p.A., le cui nomine spettano al CdA della Cassa depositi e prestiti, “le proposte dei vertici CDP saranno coerenti con i criteri seguiti dal Governo nelle nomine di propria competenza”, conclude la nota del Mef.