Giovane romeno di 20 anni arrestato dalla Polizia per tentato furto aggravato.

Cagliari, 18 Mar 2017 – Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari, hanno arrestato Rosu Ionut 23 anni, romeno, con precedenti di polizia, per il reato di tentato furto aggravato.

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 08.00 di ieri, quando, sulla linea 113 è giunta una richiesta di intervento in Via Oristano, in quanto presso un cantiere, allestito per la ristrutturazione di una palazzina, alcuni operai avevano udito dei rumori sospetti. Quindi un equipaggio di una Volante, inviato immediatamente sul posto ha preso contatti con un operaio che stava effettuando lavori edili presso una palazzina indicata.

Il testimone ha poi riferito ai poliziotti che poco prima, al momento di accedere al cantiere per iniziare il proprio lavoro, aveva notato la parte inferiore del cancello di ingresso danneggiata e che nello stesso punto, nel pezzo in truciolato, era stato aperto un varco. Fatto accesso al cantiere l’operaio si era reso conto che il quadro luci era stato danneggiato e divelto e nello stesso momento udiva dei rumori provenire da un’area interna non illuminata. Quindi gli agenti sono entrati dentro l’area indicata e sorpreso un giovane che tentava di nascondersi dietro una parete.

A questo punto è stato immediatamente bloccato e controllato ed è stato trovato in possesso di un tirapugni in acciaio. I poliziotti hanno notato inoltre, poggiati su un tavolo nelle sue immediate vicinanze, un borsone e una valigia tutti contenenti numerosi raccordi di rame, sezioni di cavo elettrico di varie fattezze e altro materiale edile sottratto è stato riconosciuto come di proprietà del cantiere da parte del personale che lavora all’interno.