Arrestato giovane pregiudicato di Cagliari per maltrattamenti in famiglia.

Cagliari, 18 Mar 2017 – Il personale della Polizia di Stato di Cagliari, ha arrestato 35enne, pregiudicato, cagliaritano.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 18.00 di ieri quando sono giunte diverse chiamate sulla linea 113, che segnalavano una violenta lite in appartamento nella zona Is Mirrionis. A questo punto il Centro Operativo ha inviato immediatamente due equipaggi della Squadra Volanti che hanno raggiunto l’abitazione indicata, dalla quale provenivano delle urla. Gli Agenti hanno bussato alla porta dell’appartamento, che è stata aperta da un individuo il quale, fortemente agitato, ha riferito di aver avuto un’accesa discussione con la propria compagna, a suo dire, per futili motivi.

Riportata la calma, la donna si è avvicinata ai poliziotti terrorizzata ed in lacrime, riferendo che poco prima del loro arrivo il compagno, dopo aver infranto un vetro della finestra con un calcio, aveva preso una sedia scaraventandogliela addosso e provocandole un grosso ematoma alla gamba.

La vittima ha raccontato che l’uomo è solito avere questi atteggiamenti e che negli ultimi cinque anni ha spesso subito violenze sia fisiche che psicologiche da parte dello stesso ma che non le aveva mai denunciate per paura di ritorsioni più gravi.

Quindi l’uomo è stato dichiarato in arresto per maltrattamenti in famiglia e poi su disposizione del P.M., è stato accompagnato presso la casa circondariale di Uta in regime di custodia cautelare.