Un cagliaritano arrestato dai carabinieri in provincia di Come perché deve scontare una condanna a otto anni di reclusione per atti sessuali su minore.

Cagliari, 18 Mar 2017 – Ieri, in provincia di Como, i carabinieri del Nucleo investigativo di Lecco, su indicazione dei colleghi del Nucleo investigativo cc di Cagliari e a conclusione mirata attività info-investigativa di quest’ultimo reparto (Cagliari) finalizzata alla cattura, hanno arrestato il cagliaritano di 54 anni, di fatto domiciliato in provincia di Como, in esecuzione a ordine di carcerazione della Procura della repubblica presso tribunale di Cagliari, perché l’arrestato deve scontare una condanna definitiva a 8 anni di reclusione poiché riconosciuto colpevole del reato di atti sessuali con minore.

I fatti, per le cui indagini hanno proceduto carabinieri della sezione di P.G. presso il tribunale di Cagliari, risalgono ad un periodo di tempo di oltre 5 anni (a partire dal 2005), si sono verificati in ambito familiare di un comune di questa provincia ai danni di un infra-quattordicenne.