Francia, uomo ucciso all’aeroporto di Orly: aveva rubato la pistola a un soldato

Parigi, 18 Mar 2017 – Colpi di arma da fuoco questa mattina all’aeroporto parigino di Orly. Verso le 8.30 un uomo, poi abbattuto dalle forze di sicurezza, ha sottratto l’arma a un soldato “dell’operazione Sentinel, poi si è rifugiato in un negozio dell’aeroporto, prima di essere neutralizzato”, ha detto alla France presse il portavoce del ministero dell’Interno Pierre-Henry Brandet, precisando che non ci sono feriti.

Un’operazione di artificieri e poliziotti è tuttora in corso per escludere la presenza di eventuali ordigni o di altre minacce per la sicurezza. Evacuato, oltre al terminal Sud dello scalo, anche l’altro terminale, Orly Ovest, dal quale partono diversi voli low-cost diretti in Italia.

Su Twitter, la polizia francese invita tutti a non avvicinarsi al perimetro di sicurezza con il quale è stata transennata tutta la zona dell’aeroporto.

Le Forze speciali di polizia hanno circondato l’aeroporto, secondo quanto riferisce BmfTv.

Legame con gli attacchi contro la polizia a Garges? Gli investigatori stanno valutando se c’è un legame con quanto si è verificato sempre stamane alle 7.15 a Garges-les-Gonesse (Val d’Oise). Un uomo che viaggiava a bordo di una Clio ha sparato contro la polizia ed è fuggito, dopo aver ferito alla testa un’ufficiale di polizia. La Clio è stata ritrovata a Vitry, all’interno una camicia sporca di sangue. L’assalitore ha quindi proseguito la sua folle corsa su una Citroen Picasso rubata, a bordo della quale ha raggiunto l’aeroporto di Orly. Il veicolo è stato trovato dalla polizia proprio all’esterno dello scalo.

“Ero in fila per il check-in sul volo per Tel Aviv quando abbiamo sentito tre o quattro colpi esplosi vicino”, ha detto Franck Lecam, 54 anni. “L’intero aeroporto è stato evacuato”, ha aggiunto, confermando la testimonianza anonima di un dipendente dell’aeroporto. “Siamo tutti davanti all’aeroporto, a circa 200 metri dalla sala d’ingresso. Ci sono agenti di polizia, personale di emergenza, militari in tutte le direzioni”, ha proseguito il testimone.