Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per l’abolizione dei voucher

Roma, 17 Mag 2017 – Il governo ha abrogato i voucher, i buoni lavoro impiegati per remunerare i lavori occasionali. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri varando un dl ad hoc. La soppressione dei tre articoli, 48,49 e 50, del Jobs Act del 2015, partirà operativamente dal 1 gennaio 2018 per consentire l’esaurimento dei voucher già acquistati. Il Dl contiene anche le nuove norme sugli appalti per il reinserimento del principio di solidarietà tra committente e appaltatore.

“Il consiglio dei ministri ha abrogato le norme sui voucher e sugli appalti oggetto del referendum”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Quella del governo sui voucher “è una decisione che libera il tavolo da una discussione ideologica che non ci avrebbe aiutato, che non ridimensiona ma conferma l’impegno per regolare in modo moderno e avanzato il mondo del lavoro”, ha aggiunto il premier. “Useremo le prossime settimane per rispondere ad una esigenza che certamente l’eliminazione dei voucher non risolve, per una regolazione seria del lavoro saltuario e occasionale”.

Per quanto riguarda invece gli appalti, la nota del Consiglio dei ministri, spiega la modifica della disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti. Con riferimento a tale disciplina, il provvedimento mira a ripristinare integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori impiegati.

“Il mercato del lavoro è stato largamente modificato in ragione del jobs act. Se c’è una cosa impropria è collegare i voucher ai jobs act. Non c’entra niente, viene da una storia molto più lontana”. Lo dice il ministro del Lavoro Giuliano Poletti in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

La commissione ha approvato l’emendamento del Pd, prima firmataria Mariolina Gnecchi, che prevede l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n.81 del 2015, il cosiddetto Jobs Act. Fino al 31 dicembre 2017 – recita l’emendamento – saranno utilizzabili i voucher già richiesti alla data di entrata in vigore della legge. Hanno votato contro Lega, Fratelli d’Italia e Ala. A favore Pd, Sinistra Italiana e 5 Stelle. Assente Ncd.