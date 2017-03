Pregiudicato di 49 anni arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso di 89 flaconi di metadone.

Carbonia, 17 Mar 2107 – Nel giorni scorsi, nel corso di una servizio effettuato dai carabinieri della Stazione di Giba finalizzato alla repressione dei reati contro gli stupefacenti, i militari hanno notavano ed osservato che a Masainas vi era un via vai di persone non conosciute e legate al mondo degli stupefacenti. Inoltre gli uomini dell’Arma hanno notato qualche incontro con un pregiudicato del luogo, a loro ben conosciuto.

Pertanto, nel pomeriggio di ieri è stato effettuato un mirato servizio e poi eseguita una perquisizione domiciliare a casa di Giuseppe Matteu, 49enne, disoccupato.

Nel corso del controllo domiciliare il pregiudicato è stato trovato in possesso 86 flaconi di metadone dei quali non ha saputo giustificarne il possesso e pertanto dopo aver informato il magistrato, l’uomo è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In seguito il metadone è stato posto sotto sequestro e l’uomo in attesa del processo fissato per oggi davanti al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari, è stato messo in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione.