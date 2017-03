Arrestato 75enne pregiudicato per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Iglesias, 17 Mar 2017 – Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio gli Agenti del Commissariato di P.S. di Iglesias hanno arrestato Antonio Poddesu, di 75 anni, domiciliato ad Iglesias, pregiudicato, per il reato di violenza, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Intorno alle 13.30 di ieri è giunta una chiamata sulla linea telefonica 113 che richiedeva l’intervento della Polizia in località S’Arrali ad Iglesias.

Gli Agenti, inviati sul posto dal Centro Operativo, hanno contattato la richiedente che ha riferito che un uomo, identificato poi per Poddesu, si era impossessato delle sue capre, chiudendole in una struttura ad uso esclusivo dello stesso. La donna ha riferito ai poliziotti che in altre occasioni era stata minacciata dall’uomo e che poche ore prima aveva presentato denuncia presso il Commissariato.

Gli operatori hanno raggiunto il luogo dove le capre erano state rinchiuse rintracciando anche Poddesu che, alla vista degli Agenti, si è avvicinato brandendo un martello; invitato a poggiarlo a terra, l’uomo si è rifiutato avventandosi contro i poliziotti, minacciandoli e proseguendo nel brandire il martello contro di loro e, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, i poliziotti lo hanno disarmato e messo in sicurezza.

Questa mattina il 75enne sarà condotto presso il Tribunale di Cagliari per essere giudicato con rito direttissimo.