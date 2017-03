Voto Olanda, la diga anti populista tiene: vincono i Liberali di Rutte, sollievo in Europa

L’Europa tira un sospiro di sollievo. La diga antipopulismo tiene, in Olanda, così come aveva tenuto in Austria. I liberali di destra del Vvd di Mark Rutte vincono largamente le elezioni, scacciando l’incubo di un’ascesa dei populisti islamofobi e anti-Ue di Geert Wilders, fino a qualche settimana fa in testa ai sondaggi. Jean Claude Juncker ha telefonato subito al premier. È stato “un voto per l’Europa, un voto contro gli estremisti” gli ha detto il presidente della Commissione europea. E Rutte già nella notte si è messo al lavoro per preparare i negoziati per la coalizione di governo, che avranno inizio oggi.

La formazione di un governo non sarà facile, considerata la frammentazione del panorama politico, frutto di un sistema elettorale proporzionale senza soglia di sbarramento. Le trattative saranno piuttosto lunghe, settimane se non mesi, anche perché in Olanda il programma di governo viene concordato nei dettagli. I partner di Rutte nell’esecutivo uscente, i laburisti (PvDA), sono quasi scomparsi dal palcoscenico e quindi il premier liberalconservatore (VVD) avrà bisogno, per raggiungere la maggioranza, di almeno tre alleati. Rutte, che pur vincendo ha perso quasi un quarto dei seggi alla camera bassa del Parlamento, avrà la scelta fra quattro partiti: i cristianodemocratici (CDA), i liberali progressisti (D66), i verdi di sinistra e i socialdemocratici (SP).

Intanto, il premier festeggia il pericolo scongiurato: “Dopo la Brexit e l’elezione degli Stati Uniti, l’Olanda ha detto no al populismo”, ha detto, celebrando all’Aja il risultato. È stata fermata la temuta avanzata dell’estrema destra euroscettica, che avrebbe rappresentato il terzo successo della ribellione antisistema in Occidente, dopo il referendum in Gran Bretagna e la vittoria a sorpresa di Trump alla Casa Bianca. Rutte ha vinto comodamente e rimane il partito più grande del Parlamento, pur perdendo 9 seggi: ha pagato probabilmente l’impopolarità delle misure di austerity degli ultimi anni, ma ha guadagnato all’ultimo minuto con la crisi diplomatica con la Turchia, in cui ha mostrato una linea ferma contro il ‘sultano’ Recep Tayyip Erdogan. Pur avendo guadagnato 5 seggi (ne ha presi in totale 20), Wilders – che per mesi era stato accreditato dai sondaggi di un risultato ben più cospicuo e che già sognava la guida del governo – assapora un’affermazione con l’amaro in bocca perché la ‘primavera populista’ sognata non ci sarà. Si è detto pronto a “partecipare se possibile al nuovo governo; ma se questo non funziona, lo sosterremo, se necessario, su questioni che ci stanno a cuore”.

Il partito di centrodestra del primo ministro Mark Rutte (Vvd, liberal democratico) si vede assegnare 33 seggi, nove in meno rispetto alle elezioni del 2012, ma ben 13 in più del partito di Wilders, che si è fermato a 20. Appena un seggio in meno (19) per i democristiani (Cda) e i liberali di sinistra (D66).

Grande passo in avanti per i Verdi di sinistra (GroenLinks), che ottengono 14 seggi, più del triplo dell’ultima legislatura, sottolinea la Bbc. Entra in Parlamento per la prima volta anche il partito antirazzista di Denk, fondato da due cittadini turco-olandesi.

Il Partito laburista (PvdA), il partito minore della coalizione di governo, ha subito invece una sconfitta storica con solo nove seggi, 29 in meno rispetto alle ultime elezioni. In crescita l’affluenza, passata dall’81% all’82%.

I laburisti del Pvda, che erano nella coalizione che governa attualmente insieme con il VVD, rimangono con soli 9 deputati. Ne hanno beneficiato i verdi, con la migliore affermazione della loro storia, trascinati dal 31enne, di madre indonesiana, Jesse Klaver, già ribattezzato dalla stampa, il ‘Jessiah’. Ed è entrato per la prima volta in Parlamento anche il partito antirazzismo Denk con tre deputati.

Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, su Twitter scrive: “No #Nexit. La destra anti UE ha perso le elezioni in Olanda. Impegno comune per cambiare e rilanciare l’Unione”. Per il presidente francese, Francois Hollande, è “netta la vittoria contro gli estremismi”. “Mi rallegro di poter continuare una buona collaborazione con amici, vicini ed europei”, ha fatto loro eco il cancelliere tedesco, Angela Merkel, in un ‘tuit rilanciato dal suo portavoce, Steffen Seibert. Ora si volge lo sguarda alla la Francia, che però può andare al voto pensando che la destra di Marine Le Pen può essere fermata.