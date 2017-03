Pregiudicato di Serrenti arrestato dai carabinieri del paese per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Serrenti (Ca), 16 Mar 2017 – I carabinieri della Stazione di Serrenti, unitamente unità cinofila del comando provinciale di Cagliari a seguito perquisizione personale e domiciliare, hanno arrestato Stefano Pezza, di 46 anni.

Il pregiudicato è stato trovato in possesso di 100 grammi di marijuana, 140 gr hashish di cui 40 suddiviso in 23 dosi, 10 gr cocaina suddivisa in 11 dosi, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento, 1300€ in contanti provento attività di spaccio.

Quindi l’uomo è stato portato in caserma per le formalità di legge e poi dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e trattenuto a disposizione dell’A.G.