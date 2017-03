Medico di 64 anni di Cagliari fermato ad un posto di controllo dei carabinieri muore d’infarto.

Cagliari, 16 Mar 2017 – Questa mattina alle ore 06.15 a Cagliari, Via Campania, un medico, Lo Nardo Giuseppe, di 64 anni, è deceduto per cause naturali (infarto) durante un normale controllo alla circolazione stradale da parte dei carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia cc di Cagliari.

Il medico, che risulta avesse avuto precedenti episodi di analoga natura, controllato nel tragitto per recarsi sul posto di lavoro, all’atto di esibire i documenti di guida è stato colto da malore e nonostante il pronto intervento dei militari che stavano procedendo al controllo, con contestuale attivazione del 118, non sono riusciti a scongiurare il tragico epilogo