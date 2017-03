Marocchino arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri della compagnia di Iglesias.

Iglesias, 16 Mar 2017 – I Carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno arrestato un uomo originario del Marocco residente a Portoscuso, di 49 anni, venditore ambulante di professione, ha inseguito e colpito la moglie al termine di una lite scaturita per futili motivi.

Jayed Abdellah, da tempo residente in Italia, ha iniziato a discutere con la consorte in casa, alla presenza di uno dei tre figli minorenni e quando poi la donna ha deciso di uscire, forse proprio per evitare che la lite degenerasse, l’ha seguita e colpita; l’aggressione, non grave ma che ha comunque costretto la vittima a recarsi in Pronto Soccorso.

Il marocchino già nel 2014 era stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e proprio a seguito di quel l’episodio i militari della locale Stazione di Iglesias gli avevano notificato il provvedimento cautelare dell’allontanamento dal nucleo famigliare; la coppia però poi fece pace ed i due tornarono a convivere, fino all’intervento di questa notte da parte dei Carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia locale che hanno nuovamente arrestato l’uomo.

In seguito, ultimate le formalità di legge, l’extracomunitario è stato trattenuto nelle camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, celebrato ieri mattina e poi si è concluso con la richiesta dei termini a difesa ma nel frattempo all’uomo è stato imposto l’obbligo di dimora in domicilio e località diversa da quella coniugale.