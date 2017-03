A Dorgali rapinatore arrestato ieri dai carabinieri della Stazione di Dorgali: dovrà scontare 4 anni di carcere per una rapina commessa nel 2008.

Dorgali (Nu), 16 Mar 2017 – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Dorgali hanno tratto in arresto I.G., 36enne. I militari, dopo averlo rintracciato sul posto di lavoro, gli hanno notificato un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Nuoro che ne disponeva la sua traduzione in carcere a seguito di una condanna per un episodio di rapina che l’uomo aveva commesso nell’agosto del 2008 a Dorgali.

L’arrestato è stato accompagnato alla casa circondariale “Badu ‘e Carros” di Nuoro, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.