Ventiduenne cagliaritano arrestato dal personale della Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 15 Mar 2017 – Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, con particolare riguardo alla zona di S. Elia, gli Agenti del gruppo Falchi della sezione “Criminalità diffusa” della Squadra Mobile di Cagliari hanno arrestato Salvatore Stefano Caredda, di 22 anni, cagliaritano, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di lunedì, a seguito dell’intensificazione dei controlli mirati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, da fonti info investigative si è appreso che nello stabile di residenza del Caredda, e precisamente in un ballatoio, era in atto una continua attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Personale dei Falchi è giunto sul posto ed ha immediatamente individuato il soggetto, verificato il luogo e, quindi, ha proceduto ai controlli rinvenendo e sequestrando all’interno di un locale, in uso esclusivo al Caredda, 47,681 grammi di marjuana, in parte già suddivisa in dosi e pronta alla vendita, oltre all’occorrente per il confezionamento della sostanza (bilancino elettronico di precisione, bustine con chiusura ermetica).

Durante la perquisizione è stata inoltre rinvenuta una balestra, perfettamente funzionante, con dardi e sfere destinate al suo utilizzo.

Dell’arresto è stata data notizia al Sostituto Procuratore della Repubblica di turno presso il tribunale Ordinario di Cagliari e poi nell’udienza di convalida di oggi, sono stati richiesti i termini a difesa. –