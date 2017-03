Un uomo di 62 anni denunciato dalla Polizia per furto.

Sassari, 15 Mar 2017 – Nella mattinata di ieri, personale della Sezione Volanti della Questura di Sassari ha denunciato in stato di libertà, un 62 enne sassarese per furto.

Gli agenti, sono intervenuti presso un’attività commerciale cittadina, su richiesta del personale addetto alla sicurezza, che poco prima, aveva fermato un uomo con della merce non pagata. Sul posto, il personale intervenuto ha constatato che l’uomo aveva sottratto, due punte da inserti per avvitatore dopo aver danneggiato le rispettive confezioni, per un valore complessivo di circa 20 euro.

A seguito dell’intervento dell’equipaggio della Sezione Volanti, l’uomo è stato identificato e quindi segnalato all’Autorità Giudiziaria.