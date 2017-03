Turismo, premio per la Sardegna alla Mitt di Mosca: spiagge migliori d’Europa

Mosca, 15 Mar 2017 – Nuovo riconoscimento per la Sardegna e le sue spiagge. A Mosca, nel corso dell’International Travel and Tourism Exhibition (Mitt), la fiera turistica più importante dell’Europa orientale e una delle prime cinque del continente, all’isola è stato consegnato il premio come “Best beach destination – Europe” (destinazione europea con le spiagge migliori). “Questo nuovo premio – dice l’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio Barbara Argiolas – conferma l’eccellenza naturalistica dei paesaggi costieri sardi, sempre più apprezzata in ambito internazionale e ormai diventata ambita meta di vacanza anche in un mercato emergente come quello russo. Il nostro ambiente incontaminato, mantenuto integro grazie all’impegno della Regione e delle amministrazioni locali in questi anni, le spiagge incantevoli e il mare cristallino sono il tratto distintivo e il punto di forza del nostro prodotto turistico: alla salvaguardia ambientale e alla valorizzazione del turismo sostenibile si ispira il nuovo modello di sviluppo regionale”.

Alla 24esima edizione della Mitt, che si chiude domani, la Regione partecipa mediante l’Assessorato col suo stand Sardegna Endless Island all’Expocenter Fairgrounds, all’interno del quale sono ospitati venti operatori sardi accreditati, in rappresentanza di hotel, catene alberghiere e altre categorie di strutture ricettive, agenzie di viaggio e società di servizi, bus e tour operator, un vettore aereo (Meridiana) e un centro commerciale naturale (di Stintino). All’evento, atteso dai professionisti di settore russi e dell’Europa orientale, partecipano 1800 aziende in rappresentanza di 190 destinazioni. Nel 2016 Mitt ha registrato la partecipazione di 28 mila visitatori nell’arco di tre giorni, tre quarti dei quali tour operator. La fiera moscovita crea opportunità di attrarre un target dal crescente potere d’acquisto.

La domanda russa è di alta qualità, per il 50 per cento rivolta ad alberghi a 4 e 5 stelle. Tradizionalmente il prodotto di riferimento è il marino-balneare, a cui è associato quello sportivo di fascia alta (golf e vela). Dalla Russia nei primi dieci mesi del 2016 sono arrivati poco più di 19 mila visitatori: con una permanenza media di 6 giorni e mezzo hanno generato quasi 126 mila presenze nelle strutture ricettive isolane, rispetto alle 123 mila dello stesso periodo del 2015, con un leggero aumento del 2 per cento. L’anno scorso il mercato russo è risultato appena fuori dalla top ten fra quelli internazionali per la Sardegna, all’undicesimo posto.

L’evento fieristico è stato preceduto nei giorni scorsi da un workshop, nel corso del quale le aziende isolane partecipanti alla Mitt hanno promosso e commercializzato le loro proposte in incontri ‘B2B con cento buyer russi. L’appuntamento moscovita è stato, inoltre, accompagnato da un’ulteriore iniziativa regionale, ‘La Sardegna a Mosca’: bellezze naturalistiche e culturali e prelibatezze enogastronomiche vanno in scena in un circuito di cinque rinomati ristoranti della capitale russa. Alla Mitt, seguirà a inizio aprile la partecipazione regionale alla Leisure di Minsk, in Bielorussia, così da completare il ‘presidio’ dell’Est Europa.