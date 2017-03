Senato, al vaglio sfiducia a Lotti. Ok alla riforma del processo penale

Roma, 15 Mar 2017 – È iniziata nell’Aula del Senato la discussione sulla mozione M5S di sfiducia individuale al ministro dello Sport, Luca Lotti, sulla vicenda Consip. Dopo la illustrazione della mozione da parte di Paola Taverna (M5S) hanno preso il via gli interventi. C’è praticamente il governo al completo nell’Aula del Senato, dove si sta discutendo la mozione di sfiducia al ministro dello sport Luca Lotti. Ci sono Padoan, Poletti, Fedeli, Galletti, Minniti, Pinotti, Calenda, Costa. Lotti è seduto tra Madia e De Vincenti. In mattinata invece c’era stato l’ok del Senato alla fiducia sulla riforma del processo penale. Sono stati 156 i sì, 121 i no, un solo astenuto.

Il Ddl penale, approvato con la fiducia dal Senato, si compone di 40 articoli, suddivisi in cinque titoli. Il Titolo I reca modifiche al codice penale: il capo I detta norme in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie e aumenta i limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina; il capo II modifica la disciplina della prescrizione, prevedendo una sospensione di un anno e sei mesi dopo la sentenza di condanna; il capo III reca una delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per la revisione della disciplina del casellario giudiziale.

Il Titolo II reca modifiche al codice di procedura penale: il capo I prevede modifiche in materia di incapacità dell’imputato di partecipare al processo e fissa un termine di tre mesi per la conclusione delle indagini preliminari; il capo II prevede modifiche in materia di riti speciali, udienza preliminare, istruzione dibattimentale e struttura della sentenza di merito; il capo III riguarda la semplificazione delle impugnazioni. Il Titolo III reca modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alla normativa di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero. Il Titolo IV, all’articolo 34, conferisce una delega al Governo per la riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario e, in materia di intercettazioni, fissa principi e criteri per garantire la riservatezza delle comunicazioni e per ridefinire le spese per intercettazioni. Il Titolo V reca disposizioni finali (clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore).