Progetto “Cultura della legalità”: i Carabinieri incontrano l’istituto “Michelangelo Pira” di Siniscola

Siniscola (Nu), 15 Mar 2017 – Si è svolto ieri mattina un incontro tra il Comandante della Compagnia Carabinieri di Siniscola, il Ten. Andrea Leacche, ed alcune classi del Liceo Scientifico dell’istituto “Michelangelo Pira” di Siniscola volto a diffondere tra i più giovani la cultura della legalità.

Proprio con questo nome, “Cultura della Legalità”, è nato il progetto d’iniziativa dell’Arma dei Carabinieri per diffondere e confrontarsi con gli studenti su molte tematiche d’interesse e portare testimonianze dirette dell’Istituzione tra i ragazzi.

Durante l’incontro sono stati affrontati alcuni dei problemi che più costituiscono allarme sociale soprattutto tra gli adolescenti: l’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche, collegate sia alle conseguenze che ne derivano da un punto di vista legislativo che dei problemi derivanti dalla larga diffusione tra i giovani, tema su cui i ragazzi hanno dimostrato molto interesse facendo numerose domande per dare risposta alle varie curiosità e per approfondire alcuni aspetti sulla normativa attuale. Un altro argomento affrontato e seguito con particolare partecipazione è stato quello sullo stalking, sul femminicidio e sul bullismo, messo in atto anche attraverso i social network: la visione di alcuni video ed immagini su questo tema ha suscitato coinvolgimento tra i partecipanti ed è stata diffusa la conoscenza sulle nuove leggi, trasmettendo l’importanza della denuncia già ai primi stadio del “ciclo della violenza” e il supporto che l’Istituzione può dare alle persone che possano trovarsi in difficoltà.

L’incontro è terminato con la visione del “filmato istituzionale dell’Arma dei Carabinieri”, con la spiegazione della struttura e dei compiti dell’Arma dei Carabinieri, delle sue articolazioni, e come poter entrare a farne parte.

Il progetto proseguirà le sue tappe: sono già in programma altri incontri da parte dell’Arma negli istituti delle scuole medie del territorio, mentre il 29 marzo e il 6 aprile prossimo, lo stesso incontro si svolgerà rispettivamente all’Istituto Tecnico di Siniscola e al Liceo Scientifico di Dorgali.