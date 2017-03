Primo insediamento in agricoltura, successo per il bando. Nel primo giorno presentate quasi 1400 domande

Cagliari, 15 Mar 2017 – Grande successo per l’apertura oggi del bando sulla Misura 6.1 del Programma di sviluppo rurale che prevede il primo insediamento dei giovani in agricoltura. Quasi 1400 sardi under 41 anni hanno presentato le domande per l’intervento che in questa fase prevede una prima dotazione di 20milioni di euro.

Due le tipologie di assegnazione delle risorse, una volta garantiti i requisiti e valutate le premialità, in cui si divide la Misura: nel primo caso vengono finanziati i primi insediamenti in agricoltura con 35mila euro a fondo perduto, mentre, nel secondo, qualora venga istruito un progetto di investimenti, si arriva a 50mila euro, sempre a fondo perduto. Lo stanziamento totale per la Misura 6.1 previsto per tutto il periodo delle programmazione 2014-2020 ammonta a circa 50milioni di euro. Le domande si potranno presentare fino al prossimo 14 aprile.