Pregiudicato di 28 anni arrestato dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 15 Mar 2017 – Nell’ambito di mirati servizi per il contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti, intensificati per rispondere alle esigenze dei cittadini che sempre più spesso si rivolgono alla Polizia di Stato per chiedere prevenzione e sicurezza, i poliziotti della Terza Sezione della Squadra Mobile, hanno denunciato in stato di libertà C.L. 28enne, pregiudicato, per il reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri i poliziotti hanno effettuato un controllo in un circolo privato sito in Via Tofane, luogo segnalato per l’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti dove gli investigatori hanno controllato un giovane poi trovato in possesso di 6 involucri di sostanza stupefacente (marijuana e hashish) e 300 euro, C.L. ha dichiarato ai poliziotti di finanziare l’uso personale spacciando la droga per “rifarsi delle spese” che sostiene.