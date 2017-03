Meridiana presente al Mitt di Mosca – Voli diretti per Olbia dal 3 giugno

Olbia, 15 Mar 2017 – Meridiana ha presentato al Mitt di Mosca i due voli diretti per l’Italia previsti per la stagione summer 2017. Infatti, dal 22 marzo verrà inaugurato il nuovo Milano Malpensa-Mosca (fino a 4 voli settimanali), mentre dal 3 giugno verrà riattivato il volo diretto fra la Capitale russa e Olbia Costa Smeralda. Il volo fra Mosca e Olbia opera ogni Sabato in partenza dalla Sardegna e la Domenica dalla Russia.

L’aeromobile in servizio su questa linea sarà un Boeing 737-800 con 168 posti in economica e 14 in Electa Club, la business class di Meridiana. Il decollo da Olbia è previsto alle 23.30 (arrivo alle 04.25 lt), mentre da Mosca si parte alle 05:15 (arrivo alle 08.20 in Italia).

