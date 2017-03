Industria, Assessore Piras: nessuna riapertura per la laveria di Assemini

Cagliari, 15 marzo 2017 – “In nessun contesto ho mai parlato di riaprire la laveria di Assemini che considero inserita all’interno di un’area non più industriale, ma dedicata ad altri scopi, come per altro previsto dal PUC approvato anche dalla Giunta Regionale”. Lo afferma l’assessora dell’Industria, Maria Grazia Piras in merito al futuro della laveria di proprietà della Nuova Mineraria Silius, società in fase concordataria.

“Di recente la società l’ha messa in vendita ma il bando è andato deserto. Il sito appare quindi destinato a passare al Comune. È evidente – conclude l’assessora Piras – che dovrà essere bonificato per consentirne un utilizzo in linea con la nuova destinazione”.