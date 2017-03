Giovane della Guinea arrestato in centro a Cagliari dal personale della Polizia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 15 Mar 2017 – Gli Agenti del gruppo Falchi della sezione “Criminalità diffusa” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, nel quartiere della Marina, hanno arrestato Abdoulaye Diallo 21 anni, della Guinea, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina, nel corso di un servizio di osservazione nella Piazza Amendola, i poliziotti hanno notato un giovane che veniva ripetutamente contattato da dei giovani di passaggio con i quali scambiava qualche parola per poi allontanarsi verso la Via Sardegna. Poi l’extracomunitario si è si è diretto verso una siepe situata sotto il muraglione di Viale Regina Margherita dove ha recuperato un involucro, dal quale ha prelevato qualcosa, per poi tornare in Via Sardegna, verosimilmente per raggiungere gli acquirenti e realizzare la cessione della sostanza stupefacente.

Gli Agenti, intervenuti immediatamente sul posto, hanno recuperato l’involucro (una confezione in carta di tabacco) contenente 10 pezzi di hashish, tutti rivestiti con della pellicola di alluminio, per il peso di 14 grammi e bloccato nel contempo Abdoulaye. Poco dopo è stato perquisito e trovato in possesso di un involucro in carta contenente una dose pronta alla vendita di hashish del peso di 0,429 gr. e 152 euro verosimilmente ricavato delle ultime cessioni.

A questo punto il ragazzo di colore è stato dichiarato in arresto e su disposizione del PM di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la giornata odierna.