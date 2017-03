Camorra, 69 arresti tra politici e imprenditori per corruzione e turbativa d’asta

Napoli, 15 Mar 2017 – La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito 69 ordinanze di custodia cautelare nell’ambito di un’inchiesta sul clan Zagaria, fazione dei Casalesi. Tra i destinatari dei provvedimenti, anche politici ed imprenditori. I reati contestati a vario titolo sono di corruzione, turbativa d’ asta e concorso esterno in associazione mafiosa. L’operazione, denominata “The Queen” è condotta da un pool di cinque P.M. della Dda (Maresca, Giordano, Landolfi, Sanseverino, e D’Alessio) e coordinata dal procuratore aggiunto Borrelli.

Tra le 70 persone arrestate dalla Guardia di finanza per un intreccio tra politica e camorra, ci sono l’ex assessore regionale e consigliere regionale Pasquale Sommese, Claudio Borrelli direttore di Adisu, Ferdinando Bosco, sindaco di Casapulla, Adele Campanelli, che dal 2010 è alla guida della Soprintendenza Archeologica regionale. Oltre che per Sommese, il gip ha disposto la misura cautelare anche per suo fratello. Ordinanza bis notificata all’imprenditore Alessandro Zagaria già detenuto, e all’ ex sindaco Biagio Di Muro.