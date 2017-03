Agricoltura, caria incontra Martina a Roma. In arrivo 26milioni per pagamenti Agea, 4,1milioni su bando indigenti pecorino e oltre 3milioni per ovicaprino

Roma, 15 Mar 2017 – Si è svolto oggi a Roma l’incontro tra il Ministro delle Politiche agricole alimentari forestali, Maurizio Martina, e l’Assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria. Durante la riunione si sono affrontate le principali questioni legate alle attività agricole e zootecniche sarde e si è condiviso un percorso di lavoro che punta alla tutela del reddito delle imprese della Regione, nel rispetto delle rispettive competenze.

Si è stabilito lo sblocco di 26 milioni di euro di pagamenti dei fondi di sviluppo rurale da parte di Agea entro il mese di marzo, di cui 20 milioni per la misura 14 (Benessere animale) e 6 milioni per la misura 13 (Indennità compensativa per zone svantaggiate). Confermato l’impegno dei fondi per aiuto diretto agli allevatori all’interno del pacchetto di interventi a favore della zootecnia, con una dotazione di 6 milioni di euro di cui oltre il 50% destinato alla Sardegna. Su questo punto il Ministero ha dato disponibilità alla verifica dell’attuazione operativa per rendere ancora più efficace la misura. Sul fronte del bando di acquisto di formaggi DOP a favore degli indigenti si è mantenuto l’impegno che ha visto 4,1 milioni di euro destinati al Pecorino romano Dop, che così risulta il formaggio a cui è destinata in assoluto la quota maggiore del bando. Da parte della Regione è stata manifestata la disponibilità a incrementare le risorse destinate a questa finalità e si avvierà nei prossimi giorni una verifica tecnica.

L’Assessore Caria ha aggiornato il Ministro sulla costituzione dell’Organismo interprofessionale del latte ovino sardo (Oilos), che verrà esaminata dal Ministero non appena si concluderà l’iter di presentazione. Caria ha poi presentato una lettera, redatta dalla collega dell’Ambiente Donatella Spano, sui danni che hanno colpito i boschi di sughera in seguito alle nevicate dello scorso mese di gennaio. Sul punto verranno approfonditi i possibili interventi.

“L’incontro di oggi con il ministro Maurizio Martina – ha osservato Caria – è stato particolarmente utile poiché abbiamo avviato un nuovo percorso di collaborazione e illustrato le numerose criticità che sta affrontando in questi mesi l’agricoltura sarda. Abbiamo quindi ragionato sulle prime risposte da mettere subito in campo e fatto il punto su quelle già avviate nei mesi scorsi”.