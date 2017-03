Tutti a Iscol@, firmato protocollo Ras-Usr: riconosciuto punteggio ai docenti che hanno partecipato al progetto per l’anno 2015/2016

Cagliari, 14 Mar 2017 – Dopo la firma del Protocollo d’intesa tra Regione e Miur, dello scorso 3 marzo, che garantisce agli insegnanti impegnati nei progetti relativi all’Avviso “Tutti a Iscol@” il riconoscimento del punteggio nelle graduatorie, arriva oggi la firma dell’Atto aggiuntivo all’Accordo tra la Regione e l’Ufficio scolastico regionale. Il punteggio potrà essere fatto valere al momento dell’aggiornamento delle graduatorie.

“Questa nuova firma – ha detto l’Assessore della Pubblica Istruzione Giuseppe Dessena – garantisce il riconoscimento retroattivo del punteggio per gli insegnanti che hanno partecipato al progetto regionale “Tutti a Iscol@” lo scorso anno scolastico, 2015/2016, valorizzando e premiando in maniera equa il lavoro svolto”.

L’assessore Dessena ha precisato che si completa così il risultato già ottenuto con la firma del ministro Valeria Fedeli, e si arriva a una parità di diritti per tutti gli insegnanti che, ha concluso Dessena, “hanno profuso il loro impegno in un programma strategico come “Tutti a Iscol@”, nel quale la Regione crede e in cui ha investito moltissimo per combattere la piaga della dispersione scolastica”.