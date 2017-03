Guardia di Finanza: presentazione del libro “storia della sezione A.n.f.i. di Cagliari”

Cagliari, 14 Mar 2017 – “Storia della Sezione A.n.f.i. di Cagliari” è il titolo del libro presentato stamattina presso la sede del Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza.

Gli autori del volume, Adriano Siuni, Romando Sedda e Manfredi Demurtas, tutti appartenenti al Corpo ed ora in congedo, hanno ripercorso con documenti e immagini d’epoca le attività sociali e assistenziali dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia della Sezione di Cagliari, intitolata al Brigadiere Filiberto Boi, caduto durante la Prima Guerra Mondiale nel corso dei combattimenti per la conquista del Monte Sperone nel bellunese e per questo decorato con la Medaglia d’Argento al Valor Militare.

Presente all’evento il Comandante Regionale Sardegna, Generale di Brigata Bruno Bartoloni che, dopo aver ringraziato le Autorità, i familiari e tutti gli intervenuti, ha sottolineato l’importanza della preziosa attività svolta dall’ A.n.f.i.

L’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia è l’Ente Morale, senza fine di lucro, che riunisce tutti coloro che hanno fatto parte della Guardia di Finanza e che custodisce i più alti valori legati alla storia del Corpo e della Nazione, perseguendo fini solidaristici e di assistenza e protezione sociale.

Moderati dal presidente della Sezione, Gen.B. (aus) Adriano Siuni, si sono succeduti nella presentazione del volume, il Prof. Attilio Mastino, Storico e Rettore Emerito dell’Università degli Studi di Sassari, il Cap. (c.a.) Salvatorico Cuccuru, Consigliere Nazionale A.n.f.i. per la Sardegna, il Sig. Samuele Antonio Gaviano, Sindaco di Serri (CA) e l’Avv. Maria Graziella Atzeni, Madrina della Bandiera.