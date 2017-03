Giunta Sardegna – Le altre delibere

Cagliari, 14 Mar 2017 – La Giunta si è riunita nel pomeriggio a Villa Devoto, sotto la direzione del presidente Francesco Pigliaru. Con riferimento alle partecipazioni societarie dirette e indirette della Regione e di Enti ed Agenzie regionali, la Giunta, che già nel marzo 2015 aveva adottato il Piano di razionalizzazione sulle partecipate, poi aggiornato e verificato tramite una relazione sui risultati conseguiti, ha approvato l’esito del lavoro di ricognizione fatto anche in previsione della revisione del Piano. L’elenco e la rappresentazione grafica delle società detenute dalla Regione e dagli Enti e dalle Agenzie regionali saranno pubblicati sul sito istituzionale.

Sanità – Su proposta dell’assessore Luigi Arru, nelle more dell’approvazione della rete ospedaliera, sono stati approvati il modello organizzativo delle attività di cardiologia interventistica tra l’AOU di Cagliari e l’ATS – il presidio ospedaliero di Lanusei, il piano di rientro dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari, la parziale modifica dell’accordo integrativo con i medici di medicina generale. La Giunta ha, inoltre, accolto la proposta di mobilità del personale autista soccorritore della Croce Rossa Italiana, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Agricoltura – Approvate dall’Esecutivo le direttive sulla pesca del corallo rosso per l’anno in corso: la tassa annuale per il rilascio dell’autorizzazione per il 2017 è stata fissata a 1.500 euro. La Giunta ha dato mandato all’assessore Pier Luigi Caria per la definizione dettagliata della regolamentazione della pesca del corallo e delle ulteriori disposizioni concernenti le modalità di raccolta. L’assessorato dovrà inoltre fornire disposizioni in merito al giornale di pesca del corallo, con le annotazioni del prodotto prelevato, e le linee guida per il rispetto della tracciabilità delle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna.