Danni alle sugherete, spano chiede intervento del ministro Martina

Cagliari, 14 Mar 2017 – Un piano di intervento straordinario per le sugherete danneggiate dall’eccezionale nevicata dello scorso gennaio: lo chiede l’assessora dell’Ambiente, Donatella Spano, con una lettera inviata al Ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina. L’esponente della Giunta sottolinea l’urgenza di intervenire per evitare il pericolo di ulteriori perdite e di esporre a gravi conseguenze il delicato sistema agroforestale delle sugherete, importante per la Sardegna. La nevicata, prosegue Spano nella lettera, “ha determinato, in ampie zone e nell’entroterra del Nuorese e in Gallura, una grave compromissione dei boschi di sughera. La Sardegna, – ricorda l’assessora -, con 114.000 ettari di sugherete mediterranee, contribuisce per l’83% al valore nazionale della superficie boscata, mentre i 22.000 ettari di pascoli arborati (le savane a sughera) non trovano riscontro nel resto d’Italia.

Una simile realtà rappresenta una ricchezza di inestimabile valore ambientale ed economico che consente a migliaia di persone di trarre beneficio dallo svolgimento di attività produttive direttamente connesse all’utilizzo di questo patrimonio”. Al Ministro Martina, anche a nome dei colleghi dell’Industria e dell’Agricoltura, Spano sollecita un segnale concreto del Governo alle Comunità colpite, che non sarebbe adeguato se basato sulle sole risorse del bilancio della Regione Sardegna. “Per dare risposte alle reali esigenze delle popolazioni colpite – afferma – occorre adottare un piano di intervento straordinario, alla cui definizione esprimo sin d’ora la piena disponibilità sia a livello politico sia tecnico”.