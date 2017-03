Raid vandalico nel municipio di Oliena, solidarietà del presidente del Consiglio che condanna con fermezza anche l’attacco sessista nei confronti della sindaca di Pula

Cagliari, 13 Mar 2017 – In una nota il presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau, scrive: “La devastazione del Municipio di Oliena di questa notte lascia sgomenti e increduli. Ferma condanna da parte del Consiglio regionale della Sardegna e massima solidarietà al sindaco, Martino Salis e all’intera amministrazione comunale di Oliena a cui va tutto il sostegno dell’Assemblea sarda”.

Il presidente continua auspicando che vengano al più presto individuati i responsabili che non possono in alcun modo essere giustificati. Come opportunamente dichiarato dal primo cittadino di Oliena, distruggere gli uffici del municipio equivale a distruggere la casa di un’intera comunità.

Il massimo rappresentante dell’Assemblea sarda interviene inoltre in merito all’attacco sessista nei confronti della sindaca di Pula, Carla Medau dopo la pubblicazione in un blog di una vignetta sessista. “Ritengo vergognoso quanto accaduto – conclude Ganau – il dissenso politico e le divergenze di opinione anche su scelte amministrative non condivise non possono in alcun modo giustificare reazioni e azioni di questo tipo. Siamo uomini delle istituzioni e sta a noi garantire per primi la cultura del rispetto”.