Energia, Assessore Piras alla centrale di fiume santo: accelerare lavori dismissione gruppi 1 e 2 e incrementare presenza imprese sarde

Fiume Santo, 13 Mar 2017 – L’assessora dell’Industria, Maria Grazia Piras, ha visitato oggi gli impianti della centrale termoelettrica EP di Fiume Santo, nell’area industriale di Porto Torres, e ha incontrato l’amministratore delegato di EP Produzione, Luca Alippi. La centrale, come ha rimarcato la titolare dell’Industria, è una realtà imprenditoriale importante del territorio e dà lavoro a oltre 400 persone tra diretti e indotto, senza contare le aziende dell’autotrasporto. L’assessora ha sollecitato la proprietà perché si accelerino i lavori per la dismissione dei gruppi 1 e 2. Ci sono evidenti ritardi e l’auspicio è che i problemi che hanno causato questi ritardi si possano risolvere nel più breve tempo possibile.

L’esponente della Giunta ha anche chiesto con fermezza un incremento del numero delle aziende e della manodopera locale. Non solo per assicurare forza lavoro ma anche per permettere alle aziende di accrescere le certificazioni e partecipare così a lavori di una certa consistenza. Nel corso dell’incontro, infine, è stata evidenziata la grande produzione di gesso all’interno del sito. Si tratta di un sottoprodotto di altissima qualità che attualmente viene portato fuori dalla Sardegna e che invece potrebbe essere usato da parte di aziende locali per completare la filiera produttiva.