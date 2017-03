Consiglio Regionale Sardegna: lavori dell’Assemblea e delle Commissioni

Cagliari – 13 Mar 2017 – Comincerà mercoledì prossimo, alle 16,00, in Consiglio regionale l’esame della manovra finanziaria 2017-2019. All’ordine del giorno anche il D.L. 401 (Modifiche al Bilancio 2016-2018 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2017) e la proposta di istituzione delle Commissione d’inchiesta sul sistema di protezione civile in Sardegna.

I lavori del Consiglio saranno preceduti dalle sedute di alcune Commissioni permanenti.

Martedì 14 marzo si riuniranno la Prima e la Quinta.

Il parlamentino delle “Attività Produttive” (Quinta), presieduto da Luigi Lotto, è convocato per le 10.30 per la presa d’atto dell’istituzione del nuovo ente regionale per i pagamenti in agricoltura (Argea). Saranno sentiti in audizione il neo assessore all’Agricoltura Pierluigi Caria e il Direttore generale di Argea Gianni Ibba. La seduta proseguirà nel pomeriggio con l’esame del Testo Unico sul turismo.

L’inquadramento contrattuale del personale dell’Agenzia Forestas sarà invece al centro della seduta della Commissione “Autonomia e ordinamento regionale” (Prima), guidata da Francesco Agus, che si riunirà alle 16,00.

Mercoledì 15 marzo, alle 10,00, si riunirà la Sesta Commissione “Salute e politiche sociali” presieduta da Raimondo Perra. In programma l’audizione dell’assessore alla Sanità Luigi Arru sul servizio di elisoccorso regionale e l’esame della proposta di legge n.386 “Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico”.