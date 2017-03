Giovane di 30 anni pregiudicato arrestato dal personale della Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 11 Mar 2017 – Gli agenti del gruppo Falchi della sezione “Criminalità diffusa” della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Quartu Sant’Elena, hanno arrestato Alessio Loddo, di 30 anni, con precedenti penali, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Gli investigatori della Polizia di Stato dopo un’attività info-investigativa, hanno accertato che nei pressi di uno stabile di Via Bach, a Quartu, vi era un continuo via vai di giovani che si avvicinavano per pochi istanti ad un soggetto, a bordo di un’autovettura in sosta, per poi allontanarsi in tutta fretta. Nello specifico gli investigatori hanno accertato che lo spaccio avveniva facendo salire a bordo gli acquirenti e dopo un breve percorso in macchina, durante il quale avveniva lo scambio, questi uscivano dall’abitacolo della vettura con la dose acquistata.

Ma ieri sera, un equipaggio del Gruppo Falchi, nel transitare nella Via Bach, ha notato l’auto segnalata ferma con i fari accesi ed una persona seduta lato passeggero e dopo alcuni minuti è giunto un individuo che si è messo alla guida, partiva, dirigendosi verso la Via Beethoven.

I poliziotti hanno così bloccato l’auto dalla guida vi era il pregiudicato e quindi è stato sottoposto a controllo e, nella tasca dei pantaloni, sono stati rinvenuti 7 pezzi di hashish confezionati separatamente con pellicola trasparente per un peso di oltre 20 grammi ed una banconota da 10 euro mentre nella tasca del giubbotto è stato rinvenuto un involucro in cellophane termosaldato contenente cocaina per un peso di 1,55 grammi. Invece il passeggero è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish, che secondo lui aveva appena acquistato da Loddo per la cifra di 10 euro.

La perquisizione, estesa nell’abitazione in cui risiede l’arrestato, ha permesso di rinvenire, nella camera da letto all’interno di una scatola in latta poggiata sul comodino, un involucro in cellophane contenente cocaina per il peso di 10,30 grammi; sopra il comò, nella medesima stanza, è stata rinvenuta la somma contante di 560,00 euro in banconote di vario taglio. Poi nella cucina, dentro un vaso riposto sopra la cappa d’aspirazione, è stato rinvenuto un involucro in cellophane contenente altra cocaina per il peso di 3,45 grammi. Infine sul tavolo è stato rinvenuto un bilancino perfettamente funzionante con evidenti tracce della medesima droga trovata prima e due coltelli a serramanico con lama liscia con tracce di sostanza stupefacente.

A questo punto il giovane è stato dichiarato in arresto e su disposizione del P.M. di turno, è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa del processo con rito per direttissima previsto per oggi.