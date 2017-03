Prefettura di Cagliari – Disposti controlli antimafia nei cantieri della nuova Strada Statale 195 “Sulcitana”.

Cagliari, 10 Mar 2017 – Questa mattina, il Gruppo Interforze per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, costituito ai sensi del Decreto Interministeriale in data 14 marzo 2003 ed operante presso la Prefettura di Cagliari, ha effettuato un accesso ispettivo nei cantieri dei lavori di costruzione della nuova Strada statale n. 195 “Sulcitana” per verifiche intese a prevenire possibili tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici.

L’accesso ai cantieri è stato disposto dal Prefetto con proprio decreto adottato ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), tenuto conto del rilevante importo del relativo appalto, dello stato di avanzamento dei lavori e del significativo numero di forniture e servizi che tali lavori comportano nelle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione.

Nel corso delle attività ispettive, il Gruppo Interforze, coordinato da dalla Prefettura di Cagliari e composto da rappresentanti della Direzione Investigativa Antimafia, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e del Provveditorato per le Opere Pubbliche, ha effettuato appositi accertamenti nel corso dei quali sono state identificate 89 persone e controllati 74 automezzi, mezzi meccanici e di movimento terra, riconducibili a 22 società e imprese.

Da una prima verifica dei dati e dei documenti acquisiti, che saranno tuttavia oggetto di una successiva fase di analisi ed approfondimento, non sono emersi elementi di difformità rispetto alla normativa vigente in materia di pubblici appalti.