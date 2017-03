Operazione “Ludus”: il personale dell’agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza sequestrano 11.000 giocattoli contraffatti per un valore complessivo di 200.000 euro.

Cagliari, 10 Mar 2017 – I militari della Guardia di Finanza di Cagliari ed i funzionari dell’agenzia delle dogane, in servizio al Portocanale di Cagliari, hanno portato a termine un’articolata operazione che ha consentito di individuare e arginare una delle rotte della filiera del falso pervenendo al sequestro di 11.000 giocattoli contraffatti.

Il sequestro è tra i più consistenti operati presso il porto del capoluogo negli ultimi anni ed è il frutto di un’intensa azione di intelligence e di un’accurata analisi di rischio volta ad individuare e reprimere i canali di approvvigionamento della contraffazione sull’isola.

Gli approfondimenti investigativi sono stati sviluppati partendo dal monitoraggio delle rotte delle merci e dei contesti economici dei paesi di origine e dall’analisi delle tecniche attraverso cui i prodotti contraffatti vengono generalmente introdotti nel nostro paese o anche solo – come in questo caso – fatti transitare verso altre destinazioni, per poi concretizzarsi nell’attento esame delle navi mercantili potenzialmente interessate, dei loro carichi e dei relativi manifesti.

Abilmente occultati all’interno di due distinte motonavi provenienti dal porto cinese di Shantou e dirette allo scalo commerciale di Rades in Tunisia, sono stati così individuati tre container, considerati sospetti in base ai prodotti trasportati (giocattoli) ed al loro paese di provenienza: una volta aperti, hanno invece rivelato al loro interno numerosi scatoloni privi di loghi pubblicitari e di qualsiasi indicazione riguardo il loro contenuto. Ed in seguito l’ispezione del carico, ha permesso di riscontrare la presenza di numerosi giocattoli di varie tipologie, costatandone, tuttavia, la contraffazione. In particolare, i giochi riportavano i nomi ed i simboli di importanti marchi tra cui Disney, Mattel, Hasbro, Illumination Entertainment, riproducendo fedelmente noti personaggi come Frozen, Barbie, Planes, Spiderman E Minions.