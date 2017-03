Operazione antidroga nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari dei carabinieri della compagnia della città: quattro arresti, tre per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e uno per evasione.

Cagliari, 10 Mar 2017 – Mercoledì scorso, alle ore 14:00 circa, i carabinieri della Stazione di Ca-San Bartolomeo, reparto appartenente alla Compagnia CC di Cagliari, durante una mirata attività volta al contrasto della produzione e vendita di sostanze stupefacenti, hanno svolto un’attenta osservazione e controllo di determinate aree di interesse info-operativo nel quartiere di Sant’Elia, territorio particolarmente sensibile alla problematica in questione.

Infatti, da tempo i militari impiegati nei servizi perlustrativi esterni, avevano rivolto la loro attenzione nei confronti di alcuni soggetti che risiedono nel quartiere periferico del capoluogo e, grazie ad un’accurata attività di polizia giudiziaria, ai sequestri di polizia giudiziaria effettuati nei confronti degli acquirenti nell’ambito delle attività di servizio dei giorni scorsi (più di dieci le segnalazioni effettuate dai militari operanti) nonché ad un coordinamento delle pattuglie intervenute, sono entrati all’interno di un vano scala di Via Schiavazzi, nei pressi delle residenze di due dei responsabili, cogliendo di sorpresa i partecipanti, bloccando il tentativo di fuga di alcuni di loro, nonché l’attività di spaccio in corso, ed effettuando attività di perquisizione personale nei confronti dei presenti al momento dell’urruzione. Pertanto, sono stati arrestati Marcello Pilia, di 30 anni, Christian Piras e Christian Fois, entrambi 33 anni. Pilia e Piras Christian risultano residenti in Via Schiavazzi a Cagliari, mentre il Fois sarebbe domiciliato a Quartu S.E.

L’attività di perquisizione ha permesso di rinvenire ingenti dosi di stupefacente sicuramente destinato al traffico al dettaglio. Quindi, gli uomini dell’Arma hanno sottoposto a sequestro di P.G, circa 120 dosi di cocaina contenute all’interno di un unico involucro ed un secondo contenitore con 25 grammi circa della stessa sostanza stupefacente ancora da dividere in dosi. Inoltre, è stato rinvenuto nel possesso dei presenti un bilancino di precisione e diverso materiale finalizzato al confezionamento per la vendita al dettaglio della droga. Durante l’effettuazione delle operazioni inoltre, i militari hanno arrestato anche un altro soggetto che, in regime di detenzione domiciliare, si era recato presso il luogo di spaccio per acquistare alcune dosi di eroina.

Gli arrestati, ultimate le formalità di legge nella caserma, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza del Comando Carabinieri e il giorno dopo l’arresto sono stati processati con rito direttissimo a seguito del quale i giovani hanno ottenuto i termini a difesa per fine mese. Quindi Piras è stato accompagnato e rinchiuso nel carcere di Ca-Uta mentre Fois e Pilia messi agli arresti domiciliari così come l’altro pregiudicato arrestato per evasione degli arresti domiciliari a cui è stata ripristinata la stessa misura detentiva precedente.