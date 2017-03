Il presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Guido Portoghese, ha convocato il Consiglio comunale per martedì prossimo.

Cagliari, 10 Mar 2017 – Il presidente Guido Portoghese, ha convocato la seduta del Consiglio comunale per martedì 14 marzo 2017, alle ore 18,00. Prevista la trattazione del seguente ordine del giorno: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, derivante da sentenza n. 1816/2013 del Tribunale Ordinario di Cagliari – Contenzioso contro il Comune di Cagliari. risarcimento dei danni per illegittima occupazione nell’ambito dei lavori di realizzazione del 1° lotto dell’asse mediano di scorrimento; Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, derivante da sentenza 8/2016 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Cagliari – Ricorso presentato per il risarcimento del danno e/o la restituzione delle aree occupate durante la realizzazione delle opere di sollevamento e accumulo e collegamento alla rete idrica urbana deposito di Monte Urpinu; Presa d’atto modifica composizione delle commissioni consiliari permanenti; Mozione sui criteri, adottati dalla Commissione Elettorale Comunale, per l’individuazione degli scrutatori , presentata dal consigliere Carta e più; Mozione per consentire l’accesso per operazioni di carico e scarico nelle vie Garibaldi e Manno, presentata dal consigliere Mereu e più; Mozione sulla situazione stalli e pass per disabili, presentata dal consigliere Sorgia; Mozione sull’estensione delle aree pedonali nel centro storico, presentata dal consigliere Massa e più; Mozione per l’Ufficio Relazioni con il Pubblico itinerante: il Comune va per i quartieri, presentata dalla Commissione Consiliare Permanente per la valutazione delle Politiche comunali e la valutazione della qualità dei Servizi; Mozione sui bambini nati troppo presto e troppo piccoli, presentata dalla consigliera Matta e più; Mozione “Deu seu Casteddu (Io sono Cagliari)”, presentata dal consigliere Tramaloni e più; Mozione per la creazione di un protocollo d’intesa con le associazioni sportive con il rilascio alle aderenti di una certificazione di qualità per la propria associazione, presentata dal consigliere Benucci; Mozione per revocare l’alienazione dell’immobile denominato “Palazzo Accardo”, sito all’angolo tra il Largo Carlo Felice e la via Crispi, così come previsto dal Piano delle Valorizzazione e Alienazioni 2016/2018, presentata dal consigliere Ibba; Mozione per la riqualificazione della piazza Matteotti, presentata dai consiglieri Onnis e Angius; Ordine del giorno per l’approvazione di una legge regionale per disciplinare degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo ed del cyberbullismo, presentato dalla consigliera Iannelli e più; Ordine del giorno per sollecitare il Governo e il Parlamento a intervenire con atto avente forza di legge per dare piena attuazione alla sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale a favore dei titolari di pensione, presentato dal consigliere Balletto e più; Ordine del giorno sul trasferimento degli ex magazzini dell’Aeronautica Militare di via Simeto, presentata dal consigliere Bistrussu e più.

In avvio di lavori, alle 17,30, il sindaco e gli assessori risponderanno alle interrogazioni dei consiglieri.