Giovane disoccupato di Ussana arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Dolianova (Ca), 10 Mar 2017 – Questa notte, a Ussana (Ca), i carabinieri di Monastir, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato, nella flagranza di reato, un giovane disoccupato del luogo, Luca Massa di 23 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il ragazzo, a seguito di perquisizioni personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 80 grammi di hashish, suddivisa in 56 dosi confezionate in carta stagnola, nonché 2 bilancini di precisione; il tutto sottoposto a sequestro.

In seguito, su disposizione del magistrato di Cagliari il giovane è stato posto ad arresti domiciliari presso propria la abitazione, in attesa di rito direttissimo fissato per la mattina odierna.