Comune di Cagliari – Circolazione e sosta limitate in via Dei Carbonari dal 13 Marzo al 28 aprile prossimi.

Cagliari, 10 Mar 2107 – Per poter consentire alla ditta incaricata di eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria su condotte fognarie e allacci nella zona di via Dei Carbonari, sarà necessario procedere ad alcune limitazioni al traffico e alla sosta dei veicoli nel tratto interessati da tali interventi.

Pertanto, nella via Dei Carbonari e nelle vie come di seguito specificate, dal 13/03/2017 al 28/04/2017, saranno adottate le seguenti prescrizioni: L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e del divieto di transito nella via Dei Carbonari; L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e del divieto di transito nella via Della Giovine Italia tra la via Vesalio e fino alla via F.lli Cairoli;

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e del divieto di transito nella via F.lli Cairoli tra la via Mentana e fino alla via Dei Carbonari; L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e della riduzione di carreggiata nella via Vesalio tra la via Dei Carbonari e fino al civico n.18a.

I divieti non si applicheranno ai mezzi della ditta incaricata di svolgere i lavori.