Sassari e Provincia: Controlli amministrativi ed igienico sanitari in collaborazione con il dipartimento di prevenzione ATS (ex Asl) di Sassari

Sassari, 9 Mar 2017 – Il personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Sassari, in collaborazione con gli Ispettori dell’ ATS – Ambiente e Nutrizione (Sian) e Servizio Igiene Alimenti Origine Animale (SIaoa) del capoluogo, ha eseguito, nell’arco degli ultimi sei mesi, specifici controlli in numerosi esercizi in cui vengono somministrati alimenti e bevande, quali ristoranti, pizzerie, bar e circoli privati, ubicati in centri abitati della Gallura e delle zone costiere orientali e occidentali della Sardegna.

Dalle verifiche sono emerse molteplici irregolarità ed in particolare alcuni esercizi autorizzati esclusivamente alla somministrazione alimenti e bevande, avevano anche associato l’attività di “intrattenimento danzante”, senza averne i requisiti o il titolo, pertanto sono stati sanzionati per violazione della normativa regionale vigente.

I servizi espletati hanno fatto emergere, inoltre, la ricorrente violazione delle norme igienico sanitarie in materia di alimenti, in particolare per la mancata applicazione delle norme vigenti per la conservazione, la manipolazione e la preparazione degli stessi. Infatti, tali violazioni hanno comportato sequestri di natura penale e amministrativa di numerosi prodotti alimentari in deposito, che avrebbero potuto mettere a rischio la salute degli ignari avventori. Inoltre nello stesso contesto operativo, per due ristoranti, è stata disposta l’interruzione o la sospensione e la chiusura, delle attività produttive.

In particolare, l’applicazione del provvedimento di sospensione è stata immediata in seguito all’attività di controllo effettuata in data 4 marzo scorso ad un noto ristorante pizzeria discoteca dell’hinterland di Sassari.

L’attività, in collaborazione con il dipartimento di prevenzione dell’Ats di Sassari, sta proseguendo e sono in corso accertamenti su alcuni casi rilevati di non conformità sotto il profilo edilizio, di locali adibiti alla somministrazione di cibi e bevande.