Prezzo latte, Assessore Agricoltura Regione Sarda Caria: il 15 marzo fissato incontro con Martina su crisi ovicaprino sardo e ritardi pagamenti Agea

Cagliari, 9 Mar 2017 – “La richiesta della Regione Sardegna, inviata il 20 febbraio scorso dal presidente Pigliaru al ministro delle Politiche agricole Martina, era chiara nell’indicare la non applicazione di quote percentuali, ma il criterio invece del prezzo più basso per far assorbire dal bando indigenti una maggior quantità di pecorino romano”. Così l’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, nel commentare la determina di Agea pubblicata in merito alla gestione dell’acquisto dei formaggi sul bando a favore degli indigenti, che destina alla Sardegna 3,5 milioni di euro di fondi nazionali.

“Il prossimo mercoledì 15 marzo, alle ore 10, – ha detto Caria – ho fissato un incontro a Roma con il Ministro a cui ribadirò la posizione della Regione e spiegherò le difficoltà che tutto il comparto ovicaprino sardo sta affrontando in questi mesi a causa del deprezzamento del pecorino romano e quindi del pagamento del latte ai nostri pastori”.

“Alla luce di questa difficile condizione finanziaria che attraversa il mondo delle campagne – ha aggiunto l’Assessore – solleciteremo Martina a intervenire anche su Agea per accelerare i pagamenti comunitari che ancora spettano a decine di migliaia di aziende agricole sarde”. Sui ritardi dei pagamenti Pier Luigi Caria incontrerà anche i vertici di Agea. “Come Giunta – ha concluso l’esponente dell’esecutivo Pigliaru – conosciamo bene le difficoltà del settore e ci stiamo attivando insieme a tutti i soggetti interessati per trovare le dovute soluzioni”.