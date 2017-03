Comune di Tortolì: due finanziamenti regionali all’amministrazione cittadina per rimettere apposto le strade.

Tortolì (Ca), 9 Mar 2017 – Centosettantamila euro per rimettere apposto le strade della cittadina, è l’importo destinato al comune di Tortolì dall’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici (con delibera 12/22 del 7 marzo 2017). Fondi che si sommano a un secondo finanziamento di 150 mila euro, deliberato dalla Regione lo scorso 24 gennaio, ugualmente assegnato per interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale comunale.

“Si tratta d’importanti risorse per un totale di 320 mila euro che ci permetteranno, finalmente, di mettere mano sulla rete stradale comunale” afferma l’Assessore ai LLPP Fausto Mascia. Fondi che potrebbero essere utilizzati fin da subito anche per interventi sulla viabilità, in vista del passaggio del Giro d’Italia il prossimo 6 e 7 maggio, dando una boccata d’ossigeno all’ente, e non gravando interamente sulle casse comunali.