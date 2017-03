Bosa-consumo di sostanze stupefacenti fra giovanissimi nelle scuole: in una di questa sequestrata marijuana.

Bosa (Nu), 9 Mar 2017 – Continua il servizio di controllo straordinario del territorio Marghine – Planargia disposto dal Questore di Nuoro, Massimo Alberto Colucci, per contrastare lo spaccio e il consumo di stupefacenti nelle scuole.

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Macomer, coadiuvato dall’impiego di unità cinofile della Questura di Oristano, ha replicato una serie di controlli in diversi istituti scolastici presenti in Bosa, al fine di contrastare il consumo di sostanze stupefacenti tra giovanissimi. E, in uno degli istituti monitorati, sono stati rinvenuti apprezzabili quantità di marijuana.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni tra gli studenti con lo scopo di arginare tale fenomeno.