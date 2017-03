Assessore Ambiente Regione Sarda Spano in conferenza delle regioni: difesa del suolo e reti di ricarica sostenibile per politiche di sostenibilità e basse emissioni

Cagliari 9 Mar 2017 – “Gli ecosistemi italiani e la biodiversità sono una ricchezza immensa da salvaguardare e valorizzare in termini di sostenibilità dell’ambiente e del territorio. Lo abbiamo voluto ribadire, oggi in Conferenza delle Regioni, nella discussione del disegno di legge in materia di contenimento del consumo del suolo, redatto dalla Commissione Infrastrutture, mobilità e governo del territorio, dalla Commissione Politiche agricole e da quella Ambiente ed Energia, che è stato infine approvato e sarà presentato in audizione al Senato”.

Lo ha dichiarato Donatella Spano, assessora della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna e coordinatore della Commissione Ambiente ed Energia, che questa mattina a Roma ha partecipato alla Conferenza delle Regioni.

“Nel corso della conferenza odierna è stata inoltre raggiunta l’intesa sul decreto del Governo che approva l’Accordo di programma con le Regioni e gli Enti locali per la realizzazione di reti di ricarica dei veicoli elettrici”, ha proseguito Spano. “Per noi è una priorità avere garanzia di un’aria più salubre e questo provvedimento è uno degli strumenti per dare attuazione al Protocollo di intesa firmato dalla Sardegna e dalle altre Regioni con il Ministero dell’Ambiente e l’Anci, che consentirà di adottare misure per migliorare la qualità dell’aria, incoraggiare il trasporto a basse emissioni e aumentare l’efficienza energetica del Paese”.

“Siamo molto soddisfatti, inoltre, del fatto che la Sardegna rappresenterà tutte le Regioni nel Nucleo di Consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la regolamentazione dei Servizi di Pubblica Utilità finalizzato a supportare nelle decisioni il Comitato interministeriale per la programmazione economica”, ha concluso Spano.

