Teatro Lirico di Cagliari e New York City Opera: dopo 90 anni La campana sommersa di Respighi ritorna in America

Cagliari, 8 Mar 2017 – Venerdì 17 marzo 2017, alle 11.30, nella Sala Conferenze dell’Associazione della Stampa Estera di Roma (via dell’Umiltà, 83/c), in occasione della trasferta del Teatro Lirico di Cagliari alla New York City Opera con La campana sommersa di Ottorino Respighi (31 marzo/1, 4, 5 aprile), viene presentato il progetto “Rifunzionalizzazione del Parco della Musica e del Teatro Lirico di Cagliari – Internazionalizzazione e innovazione delle produzioni anche per la valorizzazione turistico-culturale degli attrattori territoriali”.

Progetto peculiare ed unico che comprende anche: le nuove produzioni de L’ape musicale di Lorenzo Da Ponte, de La fanciulla del West di Giacomo Puccini in cooperazione con Teatro del Giglio di Lucca, Opera Carolina di Charlotte e New York City Opera e de La Ciociara di Marco Tutino con la San Francisco Opera; il Concorso Internazionale dedicato al grande soprano Giusy Devinu; Rigoletto di Giuseppe Verdi sotto le stelle della Forte Arena del Forte Village Resort, e che, con l’apertura del Nuovo Teatro, un’arena all’interno del Parco della Musica e il restyling del Teatro del Conservatorio, lega il territorio straordinario della Sardegna all’immagine di terra antica che investendo nei propri attrattori, guarda al futuro attraverso Arte e Cultura.

Saranno presenti alla conferenza stampa: prof. Raffaele Paci (vice presidente della Regione Autonoma della Sardegna), dott. Claudio Orazi (sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari).